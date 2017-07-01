Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Bingöl kırsalına hava harekatı düzenlendiğini bildirdi.

Bugün öğle saatlerinde Bingöl kırsalında askeri birliklere saldırı hazırlığında oldukları keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı düzenlendiği belirtildi.



Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile düzenlenen hava harekatında teröristlerce kullanılan ve barınma yeri ile silah mevziiden oluşan iki hedef imha edildi.



Bölgede arama tarama faaliyetlerine devam edildiği aktarıldı.



Bu arada görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndüğü bilgisi de verildi.



ulusal.com.tr