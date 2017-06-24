Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu yaralanan asker, Elazığ'da tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin araziye yerleştirdiği el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu yaralanan asker, Elazığ'da tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.



El yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu yaralanan asker, Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Şehit asker, Elazığ Havalimanı'nda düzenlenecek törenin ardından memleketine uğurlanacak.



Dün, ilçe kırsalında PKK'lı teröristlerin araziye yerleştirdiği el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 3 asker yaralanmış, operasyon bölgesinden helikopterle 49. Komando Tugay Komutanlığına getirilen yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.



Yaralı askerlerden biri, Bingöl'deki ilk müdahalenin ardından helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.