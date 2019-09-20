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Bir anne daha Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı'nın kapısına geldi

Evladının cenazesini isteyen bir anne Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı'nın kapısına geldi. Yıldız Ballı, ailelerle birlikte nöbete başladı. Eyleme katılan 43'üncü aile olan Halit Altun ise oğlunun kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tuttu.

Bir anne daha Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı'nın kapısına geldi

Bir anneye bu sözleri söyletenlere karşı başladı direniş. HDP'nin Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eyleme katılan aile sayısı 43'e ulaştı. 

16 yaşında dağa kaçırılan kızı için Konya'dan geldi anne Yıldız Ballı. Kızını en son 5 yıl önce İstanbul Esenyurt'ta işe uğurlarken görmüş.

Ballı, 10 gün önce internette kızının 2018'de öldüğünü öğrendi ama inanmadı. 

Muhsin 4 yıl önce Malatya'da İnönü Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde okurken kandırılarak dağa götürüldü.

8 çocuğuna bakmak için şoförlük yapan baba Halit Altun, oğlunun kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutuyor.

Eyleme katılan Altun'un bir oğlu da askerde.


ulusal.com.tr

Etiketler; #diyarbakır #hdp #pkk
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