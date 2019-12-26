Bir anne daha evladına kavuştu
Direnen analar yavrularını bir bir geri alıyor. Evlat nöbetinde bugün gözyaşları mutluluktan akıyor. Çünkü bir ana daha evladına kavuştu. Hüsniye Kaya, 5 yıl önce 14 yaşındayken PKK'nın dağa kaçırdığı kızı Mekiye için nöbetteydi. Şimdi Hüsniye Ana, güvenlik güçlerinin çalışmasıyla evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.
GÜNDEM 26.12.2019, 17:57 26.12.2019, 18:34
Mehmetçik cepheden, analar evlat nöbetinden bölücü terörün kökünü kazıyor. Diyarbakır'da bir ana daha yavrusuna kavuştu.
Hüsniye Kaya, 5 yıldır evlat hasretiyle akıttığı göz yaşlarını, bugün kavuşma mutluluğuyla döküyor. Kızı Mekiye için, HDP İl Binası önünde evlat nöbetindeydi. Şimdi güvenlik güçlerinin çalışmasıyla evladına kavuştu.
Mekiye Kaya, terör örgütü PKK'nın Irak'taki kamplarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.
Baba Hüseyin Kaya, annelerin evlat nöbetinin önemini vurguladı.
Hüsniye ana evlat nöbetine yine de devam edecek. Çünkü daha yüreği ağzında, umutla, kollarını açmış bekleyen analar var.
ulusal.com.tr
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P