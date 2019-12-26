Bir anne daha evladına kavuştu

Mehmetçik cepheden, analar evlat nöbetinden bölücü terörün kökünü kazıyor. Diyarbakır'da bir ana daha yavrusuna kavuştu.

Hüsniye Kaya, 5 yıldır evlat hasretiyle akıttığı göz yaşlarını, bugün kavuşma mutluluğuyla döküyor. Kızı Mekiye için, HDP İl Binası önünde evlat nöbetindeydi. Şimdi güvenlik güçlerinin çalışmasıyla evladına kavuştu.

Mekiye Kaya, terör örgütü PKK'nın Irak'taki kamplarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Baba Hüseyin Kaya, annelerin evlat nöbetinin önemini vurguladı.

Hüsniye ana evlat nöbetine yine de devam edecek. Çünkü daha yüreği ağzında, umutla, kollarını açmış bekleyen analar var.

ulusal.com.tr