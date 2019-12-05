Bir annenin PKK'ya isyanı: Ben çocuğumdan vazgeçmem

Okula diye evden çıkan kzıından bir daha haber alamadı.

Maide T, Almanya'da yaşıyor. 20 yaşındaki kızı Nilüfer T'nin PKK tarafından kaçırıldığını söyleyerek isyan etti.

Maide T, herşeyin kızının bir folklor grubuna katılmak istemesiyle başladığını daha sonra örgüt sempatizanlarıyla tarafından kandırıldığını anlattı.

Kızının gittiği derneğin adının "Nevenda Kurdistaniyen Li Berline" olduğunu ve burdakiler tarafından götürüldüğünü aktardı.

12 Kasım'dan bu yana astım hastası kızından haber alamıyor.

Maide T, kızını terör örgütünden kurtaracağını söyledi.



ulusal.com.tr