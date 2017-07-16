Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, yaklaşık bir aylık aranın ardından hafta başında yasama çalışmalarına tekrar başlayacak. Genel Kurul, bu hafta OHAL'in uzatılmasının da aralarında bulunduğu üç Başbakanlık tezkeresi için mesai yapacak. İşte mecliste görüşülecek o tezkereler..

Bir aylık aranın ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi yeniden yasama faaliyetlerine başlıyor.



15 Temmuz programı nedeniyle özel gündem ile toplanan genel kurul, resmi olarak Pazartesi günü toplanacak.



Yoğun görüşmelerin olacağı Meclis Genel Kurulu'nda OHAL'in uzatılması dahil Başbakanlık'ın verdiği 3 tezkere görüşülecek.



Genel Kurul, TBMM Başkanlığına sevkedilmesi halinde; OHAL'in 19 Temmuz Çarşamba günü saat 01.00'den geçerli olmak üzere 3 ay daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi için mesai yapacak.



Diğer tezkere görüşmesi ise TSK'nın Birleşmiş Milletler geçici görev gücü bünyesinde UNIFIL harekatına katılması için meclis kararıyla uzatılan izin süresine ilişkin... 5 Eylül'de tarihinde sona erecek iznin 31 Ekim 2018'e kadar uzatılması görüşülecek.



Aynı gün, Birleşmiş Milletlerin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyetinde yürüttüğü harekât ve misyonlar kapsamında, askerin yurt dışına gönderilmesi konusunda 2 Ağustos'ta sona erecek iznin, 31 Ekim 2018'e kadar uzatılması tezkeresi de ele alınacak.



Genel Kurul'da ayrıca, bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinin işleyişinde ortaya çıkan sorunların giderilmesi amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı da ele alınacak.



MHP'nin, 18 maddelik Meclis İçtüzük değişikliğine ilişkin ortak teklifinin görüşmelerine de Anayasa Komisyonunda devam edilecek.





ulusal.com.tr