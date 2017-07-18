İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli sağanak yağışın etkileri devam ederken uzmanlar yağışların tekrarına ve alınması gereken önlemlere dair önemli ikazlar yaptı

Uzmanlara göre küresel iklim değişikliğinin etkisine bağlı olarak iklim olayları etkisini en şiddetli bir şekilde gösteriyor.



Milliyet'in haberine göre, bu tür yağışların sık sık olabileceğini belirten uzmanlar hem vatandaşları hem de yetkilileri bu duruma karşı hazırlıklı olmaları için uyarıyor.



Prof. Dr. Orhan Şen (İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü):



'Küresel ısınma ve buna bağlı iklim değişikliği bizim bulunduğumuz bölgede diğer bölgelerden çok daha fazla etkili oluyor. Sıcakların, yağmurların ve rüzgarın şiddetinin artması bu etkinin en bariz göstergesi... Birkaç gün önce İstanbul'da sıcak bir hava vardı. Neredeyse 30 derece sıcaklık vardı. Bu sıcaklık birkaç gün içinde hızla düşünce sonucu da bu şiddetli yağmur oldu. Bu yağış kırsal bir alanda olsa bu kadar etkili olmaz ama şehir yapısının gereği olarak yağmurun sele dönüşmesi çok daha kolay ve tahrip edici... Biz bunlara 'şehir seli' diyoruz. Temel çözüm şehirleşmenin azaltılması, altyapının güçlendirilmesi ve yeşil alanların, toprak alanların çoğaltılmasıdır. Bu tür yağışları ve selleri sık göreceğiz, ona göre hazırlıklı olmalıyız'



Prof. Dr. Selahattin İncecik (İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü):



'Yıllardır bu konuda benzer şeyleri söylüyoruz. Türkiye'de artık yağış rejimi değişmiştir. Bundan sonra bir ayda meydana gelecek yağışlar, birkaç günde daha şiddetli olarak yağacak. Özellikle bahar ve yaz mevsimlerinde bunları sıklıkla yaşayacağız. Küresel iklim değişlikliğinin en önemli göstergesi yağış rejimlerinin değişmesi. Ama bu bizim coğrafyada daha etkili olarak hissedilir. Dolayısıyla tedbirlerimizi buna göre almalıyız. Aşırı ısınmaya bağlı olarak bu tür yağmurlar sık sık yağacak. Bir aylık yağışın bir günde yağdığını da görebiliriz. Tedbirler ona göre alınmalı...'



Prof. Dr. Murat Türkeş (Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi):



'Küresel iklim değişikliğinin en tabii neticelerinden biri hava ve iklim olaylarının aşırı şiddetle meydana gelmesdir. Uzun süredir sıcak havanın etkisi altındaydık. Kuzeyden bir soğuk havanın gelmesi, bunun da Balkanlar ve Ege üzerine yerleşmesi bu mevsimde şiddetli sağnak yağışlara sebep oldu. Bu yağışın doğurduğu sonuçlar ise şehrin topografyası ve bu topografyadaki mevcut doğal akarsu ağının şehirleşme sürecinde dikkate alınmamasıyla bağlantılı. Yağmur suyu toprağa kavuşamayınca doğal olarak sel oluşuyor. Tekrarı her zaman olur. Yaz sonu ve sonbaharda eskisinden daha şiddetli sağanak ve seller olması muhtemeldir.'



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