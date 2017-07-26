Fransa'nın güneyinde orman yangınlarıyla yayılan alevlerin önü kesilemiyor.
Dün gece en az 10 bin insan birden evlerini bırakıp kaçmak zorunda kaldı. Yetkililer, yaz mevsimi nedeniyle tahliye edilen bölgelerde iki üç kata kadar nüfus yoğunluğunun arttığını belirtiyor.
BBC, Bormes-les-Mimoses'teki yangın için bölgeye takviye itfaiyeciler gönderildiğini bildiriyor.
Paris yönetimi, Avrupa Birliği'nden alevleri durdurmak için yardım istedi.
Şimdiye kadar Akdeniz kıyısındaki farklı noktalarda yanan alan, 4 bin hektardan fazla.
Fransa'nın güney kıyılarındaki orman yangınları, bu gece en az 10 bin kişinin tahliye edilmesine yol açtı.
Fransa'nın güneyinde orman yangınlarıyla yayılan alevlerin önü kesilemiyor.
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