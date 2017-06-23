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Bir günlüğüne cezaevinden çıkan Enis Berberoğlu'ndan ilk açıklama

KAYINPEDERİNİN  cenazesine katılması için 1 gün izin verilen CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, Maltepe Cezaevi'nden çıktı. Geniş güvenlik önlemleri altında cezaevinden minibüs ile çıkarılan Berberoğlu cenaze törenin yapılacağı Gaziosmanpaşa'ya götürüldü. Berberoğlu, yaptığı açıklamada, "Siyaset konuşmak istemiyorum. Sadece, benim gibiler için adalet uğruna yollara düşenlere çok minnettarım" dedi.

Bir günlüğüne cezaevinden çıkan Enis Berberoğlu'ndan ilk açıklama

Kayınpederinin cenazesine katılması için 1 gün izin verilen CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, camiye geldi.

Geniş güvenlik önlemleri altında Küçükköy Merkez Camii'ne getirilen Berberoğlu'nu eşi Oya Berberoğlu karşıladı. Enis Berberoğlu, babasını kaybeden eşi Oya Berberoğlu'na sarıldı. Cenazeye çok sayıda CHP milletvekili de katılıyor. 

BERBEROĞLU'NDAN AÇIKLAMA

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, kayınpederi Murat Aydın'ın cenazesine katıldı. Cezaevinden özel izinle  çıkan Berberoğlu, Gaziosmanpaşa Küçükköy Merkez Camii'nde getirildi. Berberoğlu için geniş güvenlik önlemleri alındı.

Cami avlusunda kısa bir açıklama yapan Berberoğlu, "Bakanlıkların çok hızlı çalışması sayesinde, ailemin acısını paylaşmak üzere, cenazeye yetiştim. Çok üzgünüm. Murat Aydın, köy enstitüsü mezunu. Yıllarca öğretmenlik yapmış bir aydınlık savaşçısıydı. Kendisi bana Oya'yı hediye etti. Ben de ona bir torun vererek bir ölçüde karşılığını verdim. Durumum malum. Burası bir cenaze. Buna uygun davranmamız gerekiyor. Siyaset konuşmak istemiyorum. Sadece, benim gibiler için adalet uğruna yollara düşenlere çok minnettarım, çok teşekkür ederim" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #enis berberoğlu #cezaevi #chp #istanbul #Köy Enstitüleri
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