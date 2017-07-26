Şimdi sizi uzaktaki yakınlarımıza, Belçika'nın Gent kentine götürüyoruz. Hikâyemizin kahramanları Ulusal Gönüllüsü iş adamı Fevzi Bursalı ve çalışanları

Ulusal Kanal yöneticilerinin imece çağrısı, vatan toprağına 3 bin 457 kilometre uzaklıktaki Belçika'da yankılandı. Ulusal Gönüllüsü Fevzi Bursalı, bir günlük alın terini Ulusal Gönüllülerinin İMECE'sine katılarak destek verdi."Ulusal Kanal'a bir sözümüz var; Türk emekçilerinin ve vatanseverliğin kalesini, bağımsızlık mücadelesinin karagahı Ulusal Kanalı dimdik ayakta tutacağız" diyerek harekete geçti Fevzi Bursalı.25 yıldır Belçika'da Gent şehrinde yaşıyor Fevzi Bursalı. Evli ve iki çocuk babası. Ülkenin üçüncü büyük kenti olan Gent'te bir huzur evinin kantinini işletiyor.Konu vatan mücadelesi Fevzi Bursalı için. Bir gün aç kalmış, bir ay aç kalmış hiç önemli değil. Vatan Savaşı'nın aydınlık yüzü kararmasın diye birşey yapmalıydı. Hiç düşünmeden telefona sarıldı ve ailesi ile konuştu.Bursalı ve kızı elleriyle hazırladığı afişi kafeye astı. Ve kampanya başladı. Bursalı ailesi ve üniversiteli gençler bir Pazar günü sabah 10'dan akşam 6'ya kadar hiç durmadan çalıştı.