Bir şartlı ceza indirimi ve af açıklaması daha! MHP'li Muhammed Levent Bülbül konuştu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Bengütürk TV'de şartlı ceza indirimi konusunda değerlendirmelerde bulundu.

MHP'li Bülbül, şunları söyledi:

"Şuan itibariyle ortaya çıkmış bir taslak yok. Fakat üzerinde çalışılan bir mesele.

Burada AK Parti'nin konuya olumlu bakıyor olması, MHP ile birlikte bu konuyu değerlendireceğiz ifadeleri önemlidir.

En yakın zamanda gerçekleşmesi için MHP, samimi bir çaba içerisindedir.

Her zaman gündemimizde, önümüzde olan bir konu.

Biraz daha sabır. Sabırsızlığınızı anlayışla karşılamaya çalışıyoruz."

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