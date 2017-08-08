Darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada savunma yapan sanık Çakan'a duruşma savcısı Cenikli "Baskın olduktan sonra ayrıldığınızı söylüyorsunuz. Bir Türk subayı olduğu bölgeyi bırakır kaçar mı?" diye sordu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi.



Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumlarındaki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile müştekiler, yakınları ve avukatları katıldı.



Sanık İzzet Çakan, darbe girişiminden önce pilot yüzbaşı rütbesinde İstanbul Kara Harp Akademisinde görev yaptığını beyan etti. 14 Temmuz'da birinci sicil amiri Albay Ahmet Zeki Gerehan'ın emriyle Ankara'ya tazeleme eğitimine geldiğini öne süren Çakan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ankara'ya vardık. Taarruz tabur komutanı Özcan Karacan'ın yanına gittik. Önceliğin uçuş yapacak personelde olduğunu, tazeleme eğitiminin ertelenebileceğini söyledi. Akşam 7'de tekrar kışlaya geldik. Kuvvet komutanının denetlemeye geldiğini duyduk. Bunun üzerine tabur binasına gittim. Hakan Sandık yüzbaşı, 'Galiba tazeleme uçuşu olacak' dedi. Bir müddet sonra yine geldi ve 'Özcan Karacan bizim uçuşumuzun olmadığını söyledi' dedi. Bundan sonra uçuş notlarımı bıraktım, telefonumdan haberlere baktım. Önce terör saldırısı, sonra da askeri kalkışma haberlerini gördüm. Orgeneral Ümit Dündar'ın kışlaya giriş çıkışların yasaklandığı yönündeki açıklamalarından sonra günün yorgunluğuyla uyuyakaldım."



Sabah saatlerinde Kara Havacılık Komutanlığına baskın yapıldığını, bunun üzerine helikopterle Akıncı Üssü'ne, ardından da İstanbul'a geçtiğini ifade eden Çakan, darbeye ilişkin emir almadığını ve bir faaliyette bulunmadığını iddia ederek atılı suçlamaları kabul etmediğini ifade etti.



"Bir Türk subayı olduğu bölgeyi bırakır kaçar mı?"



Savunmanın ardından duruşma savcısı Aytekin Cenikli sanık Çakan'a bazı sorular yöneltti. Savcı Cenikli'nin sorularına sanık Çakan'ın verdiği cevaplar şöyle:



Cenikli: Baskın olduktan sonra sabaha karşı oradan ayrıldığınızı söylüyorsunuz. Bir Türk subayı olduğu bölgeyi bırakır kaçar mı?

Çakan: Kaçmadım efendim, ayrıldım.



Cenikli: Darbeci değilim diyorsun, bulunduğun bölgeye saldırı yapılıyor. Neden direnmedin? Suçlu olduğunu düşünüyorsun oradan ayrıldın.



Çakan: Efendim ben kime ateş edeyim, kimin darbeci olduğunu bilmiyorum ki. Dışarıdan gelenlerin ne için geldiğini de bilmiyorum.



Sanık eski Kursiyer Teğmen Semih Bacanak da savunma yaptı. Bacanak, FETÖ ile bir bağı bulunmadığını öne sürerek tahliyesini istedi.