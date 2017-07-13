FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önündeki saldırıda yaralanan Bingöllü gazi Asutay, 15 Temmuz'u hiç unutamadığını dile getirdi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önündeki saldırıda yaralanan Bingöllü gazi Onur Asutay, "Bir yıl değil, bin yıl geçse de 15 Temmuz'u unutmayacağız." dedi.



Bingöl'de yaşayan Asutay, kentteki Şehitler Anıtı önünde AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen bir yılı anlatmanın çok zor olduğunu söyledi.

Darbe girişimi gecesi silahsız olarak darbecilere direnenleri saygıyla andığını dile getiren Asutay, o gece bacağından yaralanarak gazi olduğunu, aynı durumun tekrarlanması halinde şehit olmak için tereddütsüz sokağa çıkmaya hazır bulunduğunu belirtti.



Asutay, "Aradan bir yıl geçti hala aynı duygular içerisindeyim. Cumhurbaşkanımızın himayesinde 15 Temmuz nöbeti tutmaya hazırlanıyoruz. Allah'ın izniyle bir yıl değil yüz yıl geçse de aynı şekilde yaşayacağız. 15 Temmuz Türkiye'nin ayağa kalktığı, yeni bir dirilişin tarihi oldu." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığı önünde yaralandığını aktaran Asutay, söz konusu yerde çok feci olayların yaşandığını kaydetti. Asutay, şöyle devam etti:



"O gece şehitlerimiz içimizi yaktı. Biz orada mermi yerken, eli ayağı kopan, vücudu parçalanan şehitlerimizi, gazilerimizi gördük. Allah'ın izniyle biz 15 Temmuz ruhunu yüzyıl da geçse aynı şekilde devam ettireceğiz. Cumhurbaşkanımız yine emretse her zaman sokaktayız. Bu sefer gazilik nasip oldu inşallah bir daha ki sefere şehitlik nasip olur. Bir yıl değil, bin yıl geçse de 15 Temmuz'u unutmayacağız."