Ak Parti tarafından hazırlanan Birinci Yargı Paketi'nin görüşmelerine Meclis Adalet Komisyonu'nda başlandı. 39 maddelik paketin 9 Ekim'de Genel Kurul'a gönderileceği belirtiliyor. İnfaz düzenlemesinin yer aldığı İkinci Yargı Paketi'nin ise bir ay içinde Meclis'e sunulması bekleniyor.

Birinci Yargı Paketi Meclis'te görüşülüyor. İkinci Paket'in de bir ay içinde Meclis'te olması planlanıyor.



Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketi Meclis'e sunulmuştu. Birinci pakette, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve tutukluluk süreleriyle ilgili önemli düzenlemeler yer aldı. 39 maddelik paket, Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı.



Hazırlıkları devam eden İkinci Yargı Paketi ise, iki ayrı toplantıyla ele alındı. Toplantı Adalet Bakanlığı yetkilileri ve Ak Parti milletvekillerinin katılımıyla yapıldı. Görüşmelerdeki en önemli tartışma konusunun da infaz yakma olduğu ifade edildi.



Buna göre infaz düzenlemesinden yararlananların bazı suçları işlemesiyle infazı yanmayacak. Böylece suçlular kalan cezalarını tamamlamak için yeniden cezaevine girmeyecek. Bu kişiler işledikleri suçun iki katını çektikten sonra tahliye olabilecek. Diğer durumlarda ise suçlunun infazları yanacak ve iki suçun toplamı kadar cezaevinde kalacak.



Düzenlemenin, affın genişletilmesi anlamına geldiğini savunan bazı Ak Parti milletvekilleri de, duruma itiraz etti. Vekiller, düzenlemenin terör, cinsel ve organize suçları içermemesi gerektiğini ifade etti. Hedeflenen maddelerin Anayasa Mahkemesi'nin eşitlik ilkesine aykırı olduğunu belirten Ak Parti grubu, düzenlemenin genişletilmemesini istiyor. Görüşmelerden sonra ikinci paketin, Meclis'e bir ay içinde sunulması bekleniyor.



Öte yandan CHP'nin de, hazırladığı alternatif yasa teklifini, 4- 6 Ekim arasındaki parti kampında değerlendirmesi öngörülüyor. Teklif ardından Meclis Başkanlığına sunulacak.





ulusal.com.tr