Birinci Yargı Paketi'nin 10 maddesi onaylandı. Kalan 29 maddenin 15 Ekim'de görüşülmeye başlanacağı belirtildi.

Ak Parti tarafından hazırlanan Birinci Yargı Paketi Meclis Genel Kurulu'na sunulmuştu. 39 maddenin yer aldığı paketin 10 maddesi Genel Kurul'da kabul edildi. Kabul edilen maddelerde avukatlık ve pasaport ile ilgili düzenlemeler yer aldı.

Genel Kurul'da oylanan maddelerden biri de meslekte 15 yılını dolduran avukatlara yeşil pasaport verilmesi.

Mülakat Kurulu'nun üye sayısı da 5'ten 7'ye çıkarılıyor. Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreteri ve Türkiye Adalet Akademisi Danışma Kurulu'ndan bir üye de Mülakat Kurulu'na dahil edilecek.

Düzenlemenin ardından hukuk fakültesi mezunu olmayanların atamalarına ilişkin alan ve sayı sınırlaması getiriliyor. Buna göre atananlar toplam sayının yüzde 20'sini geçemeyecek.

Birinci Yargı Paketi'nin diğer 29 maddesi, 15 Ekim'de Genel Kurul'da görüşülecek. İnfaz düzenlemesini içeren ikinci yargı paketinin de önümüzdeki haftalarda Meclis'e sunulması bekleniyor.

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