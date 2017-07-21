Aden Körfezi'ndeki Birleşik Deniz Kuvvetleri komutasının 29 Haziran'da Türkiye tarafından devralındığı ve komutanlık görevini Tuğamiral Emre Sezenler'in yürüttüğü bildirildi

Aden Körfezi'ndeki Birleşik Deniz Kuvvetleri komutasının 29 Haziran'da Türkiye tarafından devralındığı ve görevi Tuğamiral Emre Sezenler'in yürüttüğü bildirildi.



Deniz Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, Birleşik Deniz Kuvvetlerinin Somali açıkları ile Hint Okyanusu'nda deniz haydutluğu ile mücadele amacıyla 1 Ocak 2009'da kurulduğu hatırlatıldı.



Birleşik Görev Kuvveti komutasının 29 Haziran 2017'de Türkiye tarafından devralındığı belirtilen açıklamada, komutanlık görevini ise Tuğamiral Emre Sezenler'in yürüttüğü açıklandı.



Çok uluslu birleşik görev kuvvetinde Türk Deniz Kuvvetlerinden 9 subay ve 3 astsubay ile Avustralya, Bahreyn, Japonya, Kore Cumhuriyeti, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan personel görev alıyor.



Öte yandan Tuğamiral Sezenler'in, Pakistan'ın Bahreyn Büyükelçisi Javed Malik, Japonya'nın Bahreyn Büyükelçisi Kiyoshi Asako, Kore Cumhuriyeti'nin Bahreyn Büyükelçisi Koo Hyunmo'ya nezaket ziyaretlerinde bulunduğu da bildirildi.