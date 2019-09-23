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Birleşik Kamu-İş'ten skandal karar

Diyarbakır'da HDP önünde evlatlarını isteyen annelerin eylemine destek veren sendika üyeleri hakkında yasal işlem başlatıldı

Birleşik Kamu-İş'ten skandal karar

Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde evlatlarını isteyen ailelerin direnişi sürüyor.

Birleşik Kamu-İş ailelerin eylemine destek veren sendika üyeleri hakkında yasal işlem başlatılacağını açıkladı.

Sendika genel başkanı Mehmet Balık imzası ile yapılan açıklamada, Diyarbakır'a giderek açıklama yapan kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağı belirtildi.

Açıklamada "Diyarbakır anneleri İle ilgili olarak örgütsel ve kurumsal disipline aykırı hareket edilmesi nedeniyle Merkez disiplin kuruluna sevk kararı alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

ulusal.com.tr


 

Etiketler; #hdp #diyarbakır
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