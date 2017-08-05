Kanal D’de yayınlanan ‘Çocuklar Duymasın’ adlı dizide, FETÖ’nün dünyaya tanıttığı kitabın gösterilmesi üzerine dizinin yapımcısı Birol Güven, "Bize aptal, salak deyin ama FETÖ'cü demeyin." dedi

Kanal D’de yayınlanan "Çocuklar Duymasın" adlı dizide kitaplıkta FETÖ'nün faaliyetlerini dünyaya tanıttığı "Barış Köprüleri; Dünyaya Açılan Türk Okulları" isimli kitabın izleyicilere gösterilmesinin ardından dizinin yapımcısı Birol Güven'den yeni açıklama geldi.



RTÜK CEZA KESTİ, SAVCI SORUŞTURMA BAŞLATTI



Yıllar sonra tekrar televizyon ekranlarına tekrar dönen 'Çocuklar Duymasın' dizisinde, bir bölümünde Fetullah Gülen'in yurt dışında açtığı okulları konu alan bir kitabı görülmüştü. Büyük tepki alan sahneden sonra dizinin yapımcısı Güven özür dilemiş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dizi hakkında FETÖ soruşturması başlatılmıştı.



Ayrıca RTÜK de Kanal D'ye ağır bir maddi ceza kesmişti.



BİROL GÜVEN'DEN YENİ AÇIKLAMA



Dizinin yapımcısı Birol Güven, akşam saatlerinde sosyal medyadan yeni bir açıklama yayınladı.



Güven açıklamasında şunları söyledi:



Biz bütün bunları haketmiyoruz. Bana ve ekip arkadaşlarıma istediğinizi söyleyin, aptal deyin, salak deyin, cahil deyin ama FETÖ'cü demeyin. Çocuklar Duymasın siz 15 yıldır nasıl biliyorsanız hala öyle. Dizimizi beğenmeyin, aşağılayın, eleştirin, seyretmeyin ama bizim vatanseverliğimizden şüphe etmeyin.





