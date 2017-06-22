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Bitlis Tatvan'da yaralanan 2 asker şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Bitlis'in Tatvan ilçesinde operasyonda yaralanan 2 askerin şehit olduğu bildirildi.

Bitlis Tatvan'da yaralanan 2 asker şehit oldu

22 Haziran 2017 tarihinde Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan iki asker yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

1 ASKERİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Öte yandan operasyon esnasında yaralanan bir askerin tedavisinin, kaldırıldığı Tatvan Devlet Hastanesinde devam ettiği belirtildi.

TSK tarafından yapılan bilgilendirmede, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #bitlis #tatvan #asker #şehit
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