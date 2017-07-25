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Bitlis Valisi Ustaoğlu: Terör bu coğrafyadan defolup gidecek

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, terörle bölgede nifak tohumlarını ekilmeye çalışıldığını belirterek, "Bölge insanını kendi içinde kendileriyle çatıştırarak aralarını açmaya çalışıyor, insanlarımızın huzurunu kaçırıyorlar. Kendilerine bir ortam oluşturarak terörü destekleme adına ellerinden gelen çaba ve gayreti gösteriyorlar. Terör bu coğrafyadan defolup gidecek." dedi.

Bitlis Valisi Ustaoğlu: Terör bu coğrafyadan defolup gidecek

Bitlis Polisevi'nde kanaat önderleriyle bir araya gelen Ustaoğlu,  yaptığı konuşmada, bu kadim kentin evliyalara ev sahipliği yaptığını, emniyet ve  güven şehri olarak anılması gerektiğini söyledi.

Devletin gecesini gündüzüne katarak terörle mücadele ettiğini  vurgulayan Ustaoğlu, asker, polis ve korucuların nasıl en ücra köşelere,  teröristlerin inlerine kadar kahramanca girdiklerinin görüldüğünü kaydetti.  Ustaoğlu, "Bu verilen mücadele güvenlik güçlerimizin tek başına yapacağı bir iş  değildir. Onlar kahramanca, şehit olma pahasına bayrağımızı indirtmemek,  ezanımızı susturmamak ve devletimizi böldürmemek için 24 saat mücadele veriyor."  ifadelerini kullandı.

"Halk destek vermeseydi bu seviyeye gelmezdi"

"Halkımız bugün bize destek vermeseydi, teröre karşı bu kararlı  mücadeleyi bu seviyeye getiremezdik." diyen Ustaoğlu, şöyle konuştu:

"Terör, bölgede nifak tohumlarını ekmeye çalışıyor. Bölge insanını  kendi içinde kendileriyle çatıştırarak aralarını açmaya çalışıyor, insanlarımızın  huzurunu kaçırıyorlar. Kendilerine bir ortam oluşturarak terörü destekleme adına  ellerinden gelen çaba ve gayreti gösteriyorlar. Terör bu coğrafyadan defolup  gidecek."

"Bitlis'te 180 güvenlik korucusu şehit edilmiş"

En büyük acıları bölge insanının yaşadığına işaret eden Ustaoğlu,  şunları kaydetti:

"24 yıllık iş hayatımda bu bölgedeki insanların terörden ne denli  acılar yaşadığını biliyorum. Bitlis'te 180 güvenlik korucusu şehit edilmiş.  Bunların hepsi sizlerin evlatlarınız, kardeşiniz, ağabeyiniz, oğlunuz ya da  akrabanız. Yani bu acıyı kendi içinde hisseden biliyoruz ki sizlersiniz.  Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yıllardır sürdürülen bu mücadele bize bir daha  gösterdi ki bu kadim şehir başta olmak üzere bu coğrafyada ne verecek bir  toprağımız ne de gidecek başka bir yurdumuz var. Biz de diyoruz ki ya bu  topraklarda ölürüz ya da hainleri bu topraklara gömeriz."


Kaynak: AA
Etiketler; #bitlis valisi #İsmail Ustaoğlu #terörle mücadele
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