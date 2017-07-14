Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Bitlis'in Doğanlı kırsalında ve Hakkari'nin Zap bölgesinde iki teröristin teslim olduğunu bildirdi. TSK teröristlere ait fotoğrafları da paylaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından bölücü terör örgütüne karşı, özellikle 2017 yılı başından itibaren düzenlenen başarılı operasyonlarla ortaya konan kararlı tutum, uygulanan baskı; etkisini göstermeye ve sonuç almaya devam ediyor.



Teslim olan teröristlere yenisi ekleniyor. 13 Temmuz 2017 tarihinde Bitlis'in Merkez ilçesinde Doğanlı kırsalında güvenlik korucusuna, bir terörist silah ve mühimmatlarla birlikte, Hakkari'nin Merkez ilçesi Zap bölgesinde, Zap Jandarma Karakol Komutanlığına da bir teröristin silahsız olarak teslim olduğu belirtildi.



TSK tarafından yapılan bilgilendirmede, "Karşılaşılan bu ve benzeri olaylar; Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere tüm organlarıyla vermiş olduğu kararlı mücadelenin bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır." denildi.



Teslim olan teröristlere ait fotoğraflar da paylaşıldı.



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