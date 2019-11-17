"Biz Türk Bayrağı altında doğduk onun altında öleceğiz"

Onların tek bir amacı var, çocuklarının PKK'dan kaçıp gelmesi. Çünkü anneler evlatlarını dağda değil, okulda, evde görmek istiyor.

Diyarbakır'da dağa götürülen çocukları için eylem yapan anneler, iyi bir haber bekliyor.

Çadırda iki ayı aşkın süredir bekleyen anneler, herkese mesaj gönderdi. Birlik vurgusu yaptı.

Evlatları için gelecek planı yapmışlardı. Eğer PKK-HDP tarafından dağa götürülmeselerdi, onlar kalem tutacaklardı.

Diyarbakır HDP il binası önünde direnmeye devam eden aileler, evlatlarına bir kez daha seslendi.



ulusal.com.tr