Bankalararası Kart Merkezi (BKM) yaklaşan bayram tatili öncesinde alışverişlerinde kredi veya banka kartı kullananlara uyarıda bulundu.

BKM yaklaşan bayram tatili öncesinde hızlı, kolay ve güvenli ödeme yapılması için gerekli adımları hatırlattı.



Kurum, kartlı ödeme işlemlerinin yoğunlaştığı bayram tatili öncesinde POS kullanımı, ATM ve internette gerçekleştirilen işlemleri daha güvenli kılmak için dikkat edilmesi gerekenleri 3 adımda sıraladı:



POS KULLANIMINDA



Kartınızı ödeme yapmak için verdiğinizde POS cihazı dışında başka bir cihazdan geçirilmediğinden, ödeme yaptıktan sonra kartı geri aldığınızdan ve kart numaranızın not edilmediğinden emin olun.



ATM’LERDE



ATM’lerde işlem yaparken tanımadığınız kişilerden yardım almayın, işlem yaptığınız ATM’de özel olarak yerleştirilmiş bir cihazdan şüphe duyarsanız derhal bankanıza haber verin. Kartınızın, çekmek istediğiniz paranızın ATM’de sıkışması durumunda kendi telefonunuzdan derhal bankanızı arayın, kartınızı kapattırmadan ATM başından ayrılmayın. Bu tip durumlarda size yardımcı olmak isteyen kişilere karşı dikkatli olun.



İNTERNETTEN YAPTIĞINIZ ALIŞVERİŞLERİNİZDE



Alışveriş yaparken bilinen ve güvenilir siteleri tercih edin. İşlemlerinizi güncel anti-virüs yazılımları ile korunan, güvendiğiniz cihazlar üzerinden gerçekleştirin. Girmek istediğiniz sitenin adresini tarayıcınıza kendiniz yazarak bu tarz bağlantıların içlerine gizlenmiş zararlı yazılımları önleyebilirsiniz.



Ayrıca BKM; SMS, e-posta, sosyal medya üzerinden yönlendirilen veya arama motorları üzerinden giriş yapılan web sitelerinin adreslerinin bankanıza ait olduğundan emin olması gerektiğini vurgulayarak, "Sertifikalarını mutlaka kontrol edin. Bankalara aitmiş görüntüsü verilen sitelere, banka logosu ve adı kullanılsa bile kart ve kişisel bilgilerinizi isteyen e-postalara itibar etmeyin, kart ve kişisel bilgilerinizi girmeyin. Son olarak, sosyal paylaşım sitelerini kullanıp sizden güvenlik açısından kritik bilgileri (kart bilgisi, şifre, telefonunuza gelen Onay Kodu, ürettiğiniz tek kullanımlık şifre vb) almayı deneyen dolandırıcılara dikkat edin. İnternet ortamında bir kişinin kendisini tanıttığı kişi olduğundan emin olmak son derece zor olduğundan güvenliğiniz açısından önemli bilgileri bu kişilerle kesinlikle paylaşmayın" ifadelerini kullandı.



SMS’LE GELEN ŞİFRELERİNİZİ, KART BİLGİLERİNİZİ PAYLAŞMAYIN



Telefonla arayıp kendini polis, savcı, bankacı veya sigortacı olarak tanıtan veya 'Tebrikler ödül kazandınız!' diyerek sizden kişisel veya bankacılık bilgilerinizi isteyen kişilere karşı da dikkatli olunması gerektiğini de altını çizen BKM, cep telefonuna SMS ile gönderilen işlem doğrulama şifreleri ve kart şifrenizi en yakınlarınız ve banka personeli dahil olmak üzere hiç kimse ile paylaşılmaması gerektiğini de bildirdi.