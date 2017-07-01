Çiftçiyi bitiren karar
Çiftçiyi bitiren karar
Büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var
ABD'de şok saldırı
ABD'de şok saldırı
Çatışma çıktı
Çatışma çıktı

BM: Çözüm için paket anlayış net bir şekilde ortaya çıktı

Birleşmiş Milletler, Kıbrıs Konferansında çözüm için gerekli unsurların yer alacağı bir anlayışın ortaya çıktığını açıkladı. Konferansla ilgili yapılan yazılı açıklamada, BM Genel Sekreteri Guterres’in yapıcı havada geçen bir dizi temaslarda bulunduğu belirtildi. Konferansa pazartesi gününe kadar ara verildi.

BM: Çözüm için paket anlayış net bir şekilde ortaya çıktı

Birleşmiş Milletler, Kıbrıs Konferansı’nda Ada’da kapsamlı çözüme öncülük edebilecek gerekli unsurların yer alacağı paket anlayışının net bir şekilde ortaya çıktığını duyurdu.

İsviçre'de devam eden Konferans ile ilgili Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği Sözcülüğü tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Genel Sekreter Antonio Guterres’in Kıbrıs’taki taraflar, garantör ülke temsilcileri ve AB yetkilileriyle “oldukça yapıcı” bir havada geçen bir dizi temaslarda bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, Guterres’in liderler ve heyet başkanlarıyla toplantıda çözüm için bir paket anlayışının kabul edildiği belirtildi. Guterres’in tamamen Kıbrıs halkı için kapsamlı bir çözüm getirme çabalarına odaklandığı ileri sürüldü.

BM Genel Sekreteri Guterres, dün Crans Montana’ya gelerek konferansa başkanlık etmişti.

Guterres’in konferansa dahil olmasıyla müzakerelerin “Ekonomi”, "Avrupa Birliği"?, "Mülkiyet"?, "Yönetim-Güç Paylaşımı"?, "Toprak" ile "Güvenlik ve Garantiler" olmak üzere altı temel başlığın bir pakette eş zamanlı olarak ele alınması gündeme gelmişti.

Konferansta Türk heyetine başkanlık eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün yaptığı açıklamada  "Bu son konferanstır ve bir anlaşmaya ulaşmamız gerekiyor. Hala çözüme ulaşılamamış konularda anlaşmaya varmamız gerekiyor." ifadesini kullanmıştı.

Bu sabah liderler ve müzakere heyetlerinin yaptıkları toplantıların ardından konferansa pazartesi gününe kadar ara verildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #birlemiş milletler #Kıbrıs
banner863
Önceki Haber
İthal hububattan alınan gümrük vergisini düşürülmesine tepki
Sonraki Haber
CHP ile HDP İstanbul mitinginde bir araya gelecek
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.