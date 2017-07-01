Birleşmiş Milletler, Kıbrıs Konferansında çözüm için gerekli unsurların yer alacağı bir anlayışın ortaya çıktığını açıkladı. Konferansla ilgili yapılan yazılı açıklamada, BM Genel Sekreteri Guterres’in yapıcı havada geçen bir dizi temaslarda bulunduğu belirtildi. Konferansa pazartesi gününe kadar ara verildi.

Birleşmiş Milletler, Kıbrıs Konferansı’nda Ada’da kapsamlı çözüme öncülük edebilecek gerekli unsurların yer alacağı paket anlayışının net bir şekilde ortaya çıktığını duyurdu.



İsviçre'de devam eden Konferans ile ilgili Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği Sözcülüğü tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.



Açıklamada, Genel Sekreter Antonio Guterres’in Kıbrıs’taki taraflar, garantör ülke temsilcileri ve AB yetkilileriyle “oldukça yapıcı” bir havada geçen bir dizi temaslarda bulunduğu ifade edildi.



Açıklamada, Guterres’in liderler ve heyet başkanlarıyla toplantıda çözüm için bir paket anlayışının kabul edildiği belirtildi. Guterres’in tamamen Kıbrıs halkı için kapsamlı bir çözüm getirme çabalarına odaklandığı ileri sürüldü.



BM Genel Sekreteri Guterres, dün Crans Montana’ya gelerek konferansa başkanlık etmişti.



Guterres’in konferansa dahil olmasıyla müzakerelerin “Ekonomi”, "Avrupa Birliği"?, "Mülkiyet"?, "Yönetim-Güç Paylaşımı"?, "Toprak" ile "Güvenlik ve Garantiler" olmak üzere altı temel başlığın bir pakette eş zamanlı olarak ele alınması gündeme gelmişti.



Konferansta Türk heyetine başkanlık eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün yaptığı açıklamada "Bu son konferanstır ve bir anlaşmaya ulaşmamız gerekiyor. Hala çözüme ulaşılamamış konularda anlaşmaya varmamız gerekiyor." ifadesini kullanmıştı.



Bu sabah liderler ve müzakere heyetlerinin yaptıkları toplantıların ardından konferansa pazartesi gününe kadar ara verildi.



ulusal.com.tr