BM Rumlar'ın uygulamalarını izleme raporuna aldı

Rum Yönetimi'nin insan hakları ihlali Birleşmiş Milletler İzleme Raporu'na alındı.



Birleşmiş Milletler, Türk Armatörler Birliği ve Kıbrıs Türk Acenteler Birliği'nin yaptığı başvuruları kabul etti. Rumlar'ın Türk kaptanlara yaptığı kötü muamele ve bu kapsamdaki eylemleri İzleme Raporu'na alındı.



Türk denizci örgütlerinin yaptığı başvuruda KKTC limanlarını kullanan ve takiben Güney Kıbrıs Rum Yönetimi limanlarına giriş yapmak isteyen tüm kaptanların tehdit edildiği belirtildi. Özellikle Türk kaptanların tutuklanıp; çevirmen, avukat temini gibi temel insan haklarından mahrum bırakıldığı kaydedildi. Rum polisinin kötü muamelesinin ardından günler sonra hiçbir açıklama yapılmadan serbest bırakıldığı belgeleriyle ortaya konuldu.



Beyan ve delilleri değerlendiren BM Komitesi Rum Yönetimi'nin tutumunu izlemek için bu ve benzer insan hakları ihlali ve kötü muamele kapsamındaki tutumlarını izleme Raporu'na aldı.



Rum Yönetimi daha önce Gazi Mağusa, Girne ve Gemikonağı limanlarının'kapalı ve yasak liman' olduğu yönündeki biriç hukuk kararını bayrak sicillerine, denizcilik sektörünün büyük oyuncuları olan klas kuruluşlarına, sigorta ve denetim şirketlerine bildirmişti. Oysa AB nezdinde KKTC'ye dönük bir ambargo kararı bulunmuyor.



Birleşmiş Milletler'in Rum Yönetimi'ni İzleme Raporu'na alması Kıbrıs Türkü'nün haklarının uluslararası platformlarda savunulmaya başlanmış olması açısından büyük önem arz ediyor.







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