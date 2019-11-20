Böcek Müzesi meraklılarını bekliyor

Yurdun dört bir yanından toplanan böcekler 82 yıldır bu müzede sergileniyor.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi'nde bulunan müze birçok böcek türüne ev sahipliği yapıyor.

Böcekler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden gerekli izinler alınarak toplanıyor. Laboratuvarda uygun koşullarda inceleniyor. Ardından da biyolojik müze materyalleri haline getiriliyor.



Orman Entomolojisi ve Koruma Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdem Hızal, böcek teşhis etmenin zor olduğunu söyledi.

Tüm işlemler tamamlandıktan sonra örnekler koleksiyonlara alınıyor. Eğer sayıca fazla iseler de özel kutularında tarih verilerek saklanıyor. Ve bu iş, Erdem Hızal gibi bilim insanları için aşktan öte oluyor.

ulusal.com.tr