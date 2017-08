BAYRAM tatili öncesinde yerli ve yabancı turistler akın akın Bodrum'a gelmeye başladı. Plajlarda adım atacak yer kalmazken otellerde doluluk oranı yüzde 100'lere ulaştı

Gözde tatil beldesi Bodrum, bayrama çok az süre kala özellikle yurt içinden gelen tatilcileri ağırlamaya başladı. Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı ilçede bu sabahtan itibaren kentin girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yerlilerin yanı sıra İsviçre, İsveç, Almanya, Danimarka, Belçika ve Hollanda'da yaşayan Türk vatandaşları da kente yoğun ilgi gösterdi. Plajlar tatilcilerle dolup taştı, otel rezervasyonları turizmcilerin yüzünü güldürdü.



TATİLE GELDİ, DOST KAZANDI



Bodrum'un Gümbet Plajı'ndaki bir otele ailesi ile birlikte bayram tatiline gelen ve İsviçre'nin Zürih kentinde yaşayan 18 yaşındaki Feride Erman'ın plajdaki sokak köpeği ile dostluğunu görenler hayran kaldı. Tatil için ailesi ile Bodrum'a geldiğini belirten Erman "Ben onu çok sevdim, birlikte denize giriyoruz ve yüzüyoruz. Benden hiç ayrılamıyor ben de ondan ayrılamıyorum. Bodrum'da muhteşem bayram tatilinin yanında çok güzel bir dost kazandım, eğer yasal işlemleri yapabilirsem onu Zürih'e götüreceğim" dedi.



'HERKES BODRUM'A GELSİN'



İstanbul'da özel bir firmada yönetici asistanı olarak çalışan 23 yaşındaki Çağla Seymen de, "Burada müthiş bir atmosfer var, depremin etkileri de geçmiş durumda. Bayram tatili için yola çıkacaklara Bodrum'a gelmelerini öneriyoruz, biz her bayram Bodrum'dayız" diye konuştu.



İsveç'in Malmö kentinde kozmetik mağazası işlettiğini söyleyen 48 yaşındaki Nedret Necip ise "Bu yıl ilk kez tatil için Bodrum'a geldim ve çok beğendim. Doğası, insanları, tarihi muhteşem gerçekten güzel bir bayram tatili geçireceğim" dedi.



Marmaris'te turizmcinin yüzü erken rezervasyonla güldü



MARMARİS'teki turizmciler, Kurban Bayramı tatili için rezervasyonlarda yoğunluk olduğunu, üç yıldız ve üzeri nitelikli otellerin yüzde 100 doluluğa ulaştığını belirtti.



Marmaris ve çevresindeki turistik mahallelerdeki tesislerde, yüzde 100 doluluk yaşanıyor. Turizmcinin yüzü gülerken, bayramın bölge ekonomisine katkı sağlayacağı vurgulandı. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölgesi Yürütme Kurulu Başkanı Ali Kırlı, rezervasyonlar hakkında bilgi verdi. Rezervasyon istatistiklerine göre Kurban Bayramı süresince 1 milyon tatilcinin kente gelerek turizme katkı sağlayacağını belirten Kırlı, "Hükümetin bayram tatili süresini erken açıklaması sevindirmişti. Geçen haftadan itibaren aldığımız istatistiklere göre rezervasyonlara büyük talep var. İkinci kez yüzümüz güldü. Bir hafta içinde yüzde 20 peşin ödemeli ön rezervasyon satışı yapıldı. Yaptığım araştırmalara göre, 3 yıldız ve üzeri her şey dahil sistemi dediğimiz nitelikli tesisler yüzde 100 dolu. Doluluk nedeniyle turizmde stop dediğimiz satış durdurma kararı alındı. Fakat ilçemiz merkezinde ve kırsal turistik mahallelerde apart, otel ve farklı konseptlerde hizmet veren konaklama tesislerimiz müşteri bekliyor. İlçemize geçen sene bayram tatilinde 700 bin tatilci gelmişti. Bu bayramda 1 milyon civarında olacağını düşünüyorum" dedi.