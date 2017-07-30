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Bodrum'da gece kulübüne silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Saldırıda yaralananlardan biri de ünlü sunucu Jess Molho’nun eşi Zeynep Molho

Bodrum'da gece kulübüne silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Göltürkbükü Mahallesi'ndeki gece kulübüne kimlikleri henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda Furkan Say (22) yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince özel hastanede tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÜNLÜ SUNUCUNUN EŞİ DE YARALANDI

Saldırıda yaralananlardan biri de ünlü sunucu Jess Molho’nun eşi Zeynep Molho. hurriyet.com.tr'nin ulaştığı ünlü sunucu, eşinin hayati tehlikesi olmadığını belirterek "Seken bir kurşun eşimin sırtına saplanmış. Bir kaburgası kırık. Kurşun derinin altında kalmış. Ben şu an görebiliyorum. Bir mucize oldu. Eşim şimdi hastanede ve yarın bir operasyonla kurşun çıkartılacak" dedi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #bodrum #muğla
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