Ege Denizi'nde meydana gelen depremin ardından Bodrum'da hayat normale dönmeye başladı. Turistler alışverişlerine ve tatillerine kaldığı yerden devam etti.

6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Muğla'da hayat normale dönüyor.



Tatilciler, Halikarnas İskelesi, Kale Caddesi, Barlar Sokağı, Gümbet Mahallesi'nde yoğunluk oluşturdu. Bazı tatilciler deniz kenarında restoran ve kafelerde otururken bazıları da caddelerde alışveriş yaptı.



Yerli ve yabancı turistlerin, günlük tatillerine neşeli bir şekilde devam ettikleri görüldü.



Bu arada bölgede artçı depremler sürüyor. Bodrum ilçesinde büyüklükleri 4.9 ve 5 olan 2 deprem meydana geldi. Depremin ardından vatandaşlar kısa süreli panik yaşandı.



Bazı tatilcileri geceyi, evlerinin bahçelerinde, arabaların içinde, sokakta ve plajlarda geçirdi.



Tarihi Haremtan Tepesi'de açık hava oteline döndü. Vatandaşlar evlerden getirdikleri halı kilim ve minderleri serdi ve burada sabahladı.



6.6'lık depremin ardından enkaz kaldırma çalışmaları ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.



Hasar gören teknelerin büyük bir bölümü kaldırıldı. Artçı sarsıntılarla birlikte Gümbet sahilinde gel gitler yaşanıyor.





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