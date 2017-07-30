Muğla Bodrum Türkbükü’nde gece yarısında gerçekleşen silahlı saldırıyla korku dolu saatler yaşayan sunucunun eşi ölümden döndü. Jess Molho sosyal medya hesabından eşinin durumunun iyi olduğunu duyurarak, "Allah'ın mucizesi sayesinde şu anda gayet iyi durumda. Küçük bir operasyon sonrası eski sağlığına geri dönecek" ifadelerini kullandı

Ünlü sunucu Jess Molho'nun eşinin gittiği bir gece kulübünde silahlı saldırı gerçekleşti.



Molho dün akşam büyük bir korku atlattı. Bodrum Türkbükü’nde gece yarısında gerçekleşen silahlı saldırıyla korku dolu saatler yaşayan sunucunun eşi ölümden döndü. Saldırıda mekanda bulunan bir kişi hayatını kaybederken aynı saldırıda üç kişi de yaralandı.



Gece kulübüne yapılan saldırıda yaralanan isimlerden biri de Jess Molho’nun eşi Zeynep Molho oldu.



Jess Molho sosyal medya hesabından eşinin durumunun iyi olduğunu duyurarak, "Allah'ın mucizesi sayesinde şu anda gayet iyi durumda. Küçük bir operasyon sonrası eski sağlığına geri dönecek" ifadelerini kullandı.



Molho'nun paylaşımında şunlar yer aldı:



Sevgili Dostlar,



Eşimin başına gelen olaydan dolayı arayan, soran, merak eden herkese çok teşekkür ederiz... Allah'ın mucizesi sayesinde şu anda gayet iyi durumda. Küçük bir operasyon sonrası eski sağlığına çok yakın zamanda geri dönecek. Zeynep, ben ve çocuklarımız gayet iyiyiz... herkese tekrar tekrar teşekkür ederiz...



İyileşeceğiz







@molhojess'in paylaştığı bir gönderi ( 30 Tem 2017, 06:57 PDT )

hurriyet.com.tr'nin ulaştığı ünlü sunucu Jess Molho, eşinin hayati tehlikesi olmadığını belirterekdemişti.ulusal.com.tr