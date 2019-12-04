Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi kurucu müdürü isyan etti

“Durdurun bu katliamı” diye haykırdı Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi’nin ilk müdürü olan Oğuz Alpözen.

Halikarnas Balıkçısı’nın 1961’de yayınladığı “Mavi Sürgün” eserini okuyan Oğuz Alpözen 1962 yılında Bodrum’a yerleşti. 1968’de devlet memuru olarak Bodrum Kalebendi oldu. 1978’de Bodrum Kalesi Müze Müdürlüğüne getirildi. 1978’de başlayan Sualtı Arkeoloji Müze Müdürlüğü görevine 2005 yılına kadar devam etti.

Bodrum Sualtı Arkeoloj Müzesi, alanında dünyanın en büyük müzesi özelliğine sahip. 1 Ekim 2017’de restorasyon için kapanan kale ve müze Mayıs 2019 açıldı. Oğuz Alpözen’e göre çok sayıda değişiklik oldu ve eserler tahrip edildi.

Mıcır ve taş yol yerine ahşap kullanıldı, müzenin ağaçları söküldü.

Alpözen, Kanuni Sultan Sülyeman’ın portresinin de kale duvarından kazıldığını söyledi. "Bunu yapanları tarih asla affetmeyecek” dedi.

Oğuz Alpözen, bütün ayrıntıları Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesinin Sonu adlı kitabında yazdı.

ulusal.com.tr