İstanbul Boğazı'nda denize giren ve akıntıya kapılarak kaybolan Furkan Yıldırım'ı arama çalışmaları devam ediyor. Deniz altında son verilen arama çalışmaları yüzeyde devam ediyor.

İstanbul'da Arnavutköy sahilinde denize giren ve akıntıya kapılarak gözden kaybolan 17 yaşındaki Furkan Yıldırım'ı arama çalışmaları sürüyor.



Cumartesi günü yaşanan olayda, Yıldırım ferahlamak için girdiği İstanbul Boğazı'nın serin sularından bir daha çıkamamıştı.



Arama çalışmalarının 5'inci gününde ekipler deniz altındaki aramalara son verdi. Deniz altında balık adamlarla yapılan arama çalışmalar yerini deniz yüzeyinde yapılan yüzeysel aramaya bıraktı.



Yıldırım'ın sağ olarak bulunmasına yönelik umutlar tamamen tükendi. Şimdi Yıldırım ailesinin tek isteği evlatlarının cansız bedeninin bulunması.



Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler aileyi çalışmalar hakkında sık sık bilgilendiriyor.



Furkan Yıldırım'ın ailesi, yakınları ve arkadaşları Arnavutköy sahilindeki bekleyişlerini sürdürüyor.





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