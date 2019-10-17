Boğaziçi LGBTİ Kulübü’nden İstiklal Marşı’na büyük saygısızlık

Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü’nün yeni üyelerine gönderdiği 'Hoşgeldin' mesajında, İstiklal Marşı’nın sözlerinin değiştirilerek hakaret edildiği ortaya çıktı.

İstiklal Marşı’yla sözde dalga geçilen mesaj, okuyanlar tarafındandan tepkiyle karşılandı.

O mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Ben ezelden beridir zırıl* yaşadım, zırıl yaşarım;

Hangi eril bana zincir vuracakmış? Şaşarım.

Kükremiş aktivzm gibiyim, transfobiyi çiğneri aşarım.

Yırtarım homofobiyi, normlara sığmaz, taşarım.

***

Kampüsün afakını sarmışsa mad*likten bir duvar.

Benim güllüm dolu göğsüm gibi serhaddim.

Lubunya* korkma! Nasıl böyle bir şugariyet*i boğaz,

Paparon* dediin similya*sına güvenen canavar."

'FAALİYETLERİ DURDURULSUN'

Kulübün üyelerine gönderdiği hakaret dolu bu mesaj sonrası, sosyal medyadan yoğun tepki geldi.

Konuyla ilgili Aydınlık’a konuşan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi ve TGB İstanbul İl Başkanı Şafak Erdem, şunları söyledi:

“Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan bu olay, bütün üniversite öğrencilerini ve eminiz ki üniversite yönetimimizi de rahatsız etmiştir. Yalnız Boğaziçi Üniversitesi’nde değil, Türkiye’nin hiçbir yerinde, bu en değerli marşımıza yapılan hakaret asla kabul edilemez. Konu hakkında gerekli bütün hukuki işlemleri yapacağız ve bu rezalete izin vermeyeceğiz. Ayrıca söz konusu kulübün faaliyetlerinin derhal durdurulmasını talep ediyoruz.

Bu yaşananlara en güzel yanıtı yine Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri olarak vereceğimizi de buradan ifade ediyoruz. Yarın (18 Ekim) Kuzey kampüste, saat 14.00’da Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri olarak en gür sesimizle İstiklal Marşımızı okuyacağız. Tüm arkadaşlarımızı davet ediyoruz.”

ulusal.com.tr