Boğaziçi Üniversitesi, İstiklal Marşımız için yürüdü

Bugün ise yüzlerce öğrenci İstiklal Marşı’nı okumak için Kuzey Meydan’da buluştu. Atatürkçü Düşünce Kulübü ve İslam Araştırmaları Kulübü önderliğinde Türk bayraklarıyla buluşan öğrenciler açıklamanın ardından İstiklal Marşı’nı okudu.

“Milli ve manevi hiçbir değer yargımızı kabul etmeyen Boğaziçi LGBTİ Kulübü'nün, resmi hesabı üzerinden üyelerine gönderdiği mailde, ortak değerimiz olan İstiklal Marşımıza alenen hakaret edilmesi kabul edilemez. Bu bardağı taşıran son damla olmuştur. Biz, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri olarak değerlerimizle, kişiler ve gruplardan bağımsız olarak, kim yaparsa yapsın bu şekilde alay edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Yasal sürecin başlatılması ve ilgililer hakkındaki gerekli yaptırımların işletilmesinin takipçisi olacağımızı da ifade etmek isteriz. Burada olduğumuzu göstermek ve sesimizi okul idaresi başta olmak üzere tüm vicdan sahiplerine duyurmak adına, en güçlü mutabakat metnimiz olan, Kurtuluş Savaşı'nın ateşleri içinde yazılmış, uğruna en son Barış Pınarı Harekatı'nda olmak üzere onyıllardır şehitler verdiğimiz İstiklal Marşımızı beraberce okumak için buradayız.” denildi.

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KULÜBÜN FAALİYETLERİ DURDURULMALI

Açıklamanın ardından İstiklal Marşı’nı okuyan öğrenciler yürüyüş başlattı. Kuzey Meydan’dan Güney Kampüse sloganlar eşliğinde yürüyüşe geçen yüzlerce öğrenci burada yürüyüşü sonlandırdı. Yürüyüşün ardından açıklama yapan TGB İstanbul İl Başkanı Şafak Erdem: “Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan bu olay, bütün üniversite öğrencilerini ve eminiz ki üniversite yönetimimizi de rahatsız etmiştir. Yalnız Boğaziçi Üniversitesi’nde değil, Türkiye’nin hiçbir yerinde, bu en değerli marşımıza yapılan hakaret asla kabul edilemez. Konu hakkında gerekli bütün hukuki işlemleri yapacağız ve bu rezalete izin vermeyeceğiz. Ayrıca söz konusu kulübün faaliyetlerinin derhal durdurulmasını talep ediyoruz.” dedi.

Öğrencilerden oluşan bir heyet ise Rektörlük’e çıkarak İstiklal Marşımıza saygısızlıkta bulunan LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü’nün ceza verilmesi için dilekçelerini ilettiler.

LGBTİ+Çalışmaları Kulübü’nün İstiklal Marşımıza alay ettiği bölümler şu şekilde:

"Ben ezelden beridir zırıl* yaşadım, zırıl yaşarım;

Hangi eril bana zincir vuracakmış? Şaşarım.

Kükremiş aktivzm gibiyim, transfobiyi çiğneri aşarım.

Yırtarım homofobiyi, normlara sığmaz, taşarım.

***

Kampüsün afakını sarmışsa mad*likten bir duvar.

Benim güllüm dolu göğsüm gibi serhaddim.

Lubunya* korkma! Nasıl böyle bir şugariyet*i boğaz,

Paparon* dediin similya*sına güvenen canavar."

ulusal.com.tr