İstanbul'da Boğaziçi ve Medeniyet Üniversiteleri çalışanlarına yönelik FETÖ operasyonu yapıldı.
Soruşturma kapsamında Boğaziçi Üniversitesi'nden biri profesör 8 kişi, Medeniyet Üniversitesinden ise 19'u Tıp Fakültesi profesörü olmak üzere 64 isim hakkında gözaltı kararı var.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şimdiye kadar 42 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Gözaltına alınanlar arasında siyaset bilimci Doçent Doktor Koray Çalışkan da var.
Sağlık kontrollerinin ardından il emniyet müdürlüğüne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
ulusal.com.tr
Boğaziçi Üniversitesi ve Medeniyet Üniversitesine FETÖ operasyonu düzenlendi. Operasyonda, akademisyen Koray Çalışkan'ın da aralarında bulunduğu 72 şüpheli için gözaltı kararı alındı.
İstanbul'da Boğaziçi ve Medeniyet Üniversiteleri çalışanlarına yönelik FETÖ operasyonu yapıldı.
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