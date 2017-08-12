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Boğulan yazı işleri müdürüne soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı

Kızı ve eşiyle Yunanistan'a geçmek isterken boğulan Nusaybin Adliyesi Asliye Ceza Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Bingül hakkında olaydan bir süre önce "kamuyu zarara uğratmak" suçundan soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı.

Boğulan yazı işleri müdürüne soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı

Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 6 gün önce Güzelçamlı açıklarında kaçak geçiş yapmaya çalışanlar olduğu ihbarı üzerine gittikleri bölgede arızalandığı belirlenen lastik bottaki 1'i erkek 3 kişiyi kurtarmış, botun yakınında daha sonra Nusaybin Adliyesi Asliye Ceza Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü olduğu öğrenilen Mehmet Bingül'ün cesedini bulmuştu.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmada yakınlarının 25 Temmuz'da Bingül hakkında kayıp başvurusunda bulundukları belirlendi.

1 milyon 100 bin lira kayıp
Bingül’ün ölümünün ardından Nusaybin cumhuriyet savcıları, Bingül'ün görev yaptığı birimdeki tüm işlemleri tek tek inceledi. Soruşturma Mardin ve Kızıltepe adliyelerinin yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlar biriminden de destek alınarak derinleştirildi.
Çalışmalarda asliye hukuk emanet kasa hesabında bulunan yaklaşık 1 milyon 100 bin liranın kayıp olduğu tespit edildi.

Kendi hesabı gibi kullanmış
Emanet kasanın bulunduğu bankadaki hesapların geriye dönük incelemesi yapılarak, hesaptaki paranın 2013 yılından itibaren her rutin denetimin ardından Bingül tarafından çekildiği, bir sonraki denetimden birkaç gün önce tekrar hesaba aktarıldığını belirlendi.
Eylemin sistemli olarak devam ettiği, son denetimin ardından çekilen paranın ise hesaba aktarılmadığı görüldü.

Denetim yapılacağı gün ortalıktan kayboldu
Müdür Bingül'ün denetimin yapılacağı 24 Temmuz 2017'de ortadan kaybolduğu, 25 Temmuz'da da yakınları tarafından Artuklu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bu kişi hakkında kayıp başvurusunda bulunulduğu ortaya çıktı.

Eşi tutuklandı
Bingül'ün eşi Ş. Bingül'ün, Kuşadası'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi yoluyla ifadesi alındı. Ş. Bingül, "zimmet suçuna katkısı bulunduğu" şüphesiyle tutuklandı. Bingül'ün ailesi ve ikinci derece yakınlarının mal varlıklarına el konulması kararlaştırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #yunanistan #Mehmet Bingül
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