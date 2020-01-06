Bölge ülkeleri Süleymani'yi anıyor

İç savaş boyunca Suriyelilerin hep yanındaydı İranlı Komutan Kasım Süleymani. ABD'nin suikasti sonucu öldürelen Süleymani için Suriye yasta.

Günlerdir ülkenin çeşitli kentlerinde törenler yapılıyor. Şam'da halk İran elçiliğine akın etti, başsağlığı diledi.

Kiliseler de ve camilerde aynı Süleymani için dualar edildi. Gözayşaları ve öfke ortaktı. Suriye sokaklarından ABD'ye tepki yükseldi. Halep'teki Evanjelist Kilisesi başkanı Rahip İbrahim Naseer, Süleymani'n bölge halkının kahramını olduğunu söyledi.

Filistin'in İsrail işgalinden kurtarılmasında en önemli aktördü Süleymani. Vefa borcunu ödemek için Filistinliler de günlerdir eylemde.

İranlı komutanın yasını tutan Filistinliler yemin etti.

Lübnan'da Hizbullah Lideri Nasrallah, ABD'ye meydan okudu, "Tarihi bir savaşın eşiğindeyiz" dedi.

Bu görüntüler ise Yemen'den. Binlerce kişi Kasım Süleymani, Haşdi Şabi Lideri El-Mühendis ve şehitlerin resimleri ile yürüdü.

ABD'ye seslenen Yemenliler, İran'ın yanında savaşmaya hazır olduklarını ilan etti.

Hindistan'ın Keşmir bölgesinde de eylemler sürüyor. Cargill şehrinde kadınlar sokaklara döüküldü, ABD'nin gölgedeki saldırganlığı protesto edildi.

ABD'ye bir tepki de Pakistanlılardan geldi. Halk Pakistan ve İran Bayrakları ile yürüdü.

Hollanda, Kanada ve Amerika'da gösteriler vardı.

Hollanda'nın Lahey kentinde İran büyükelçiliği önünde ABD'nin saldırısı kınandı, İran'a destek sloganları atıldı.

Amerika'nın farklı kentlerinde eylemler yapıldı.

Washington, New York ve Los Angles şehirlerindeki eylemlerde Trump yönetimine tepki vardı.

İran ile olası bir savaşa izin vermeyeceklerini açıklayan eylemciler, ABD'nin Irak'tan çıkmasını talep etti.

ulusal.com.tr