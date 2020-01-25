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Bölgeye 18 ilden yardım sevk edildi

21 kişinin hayatını kaybettiği Elazığ ve Malatya'ya 18 ilden yardım gönderildi. Bölgeye çadır, yatak ve çok sayıda battaniye sevk edildi.

GÜNDEM 25.01.2020, 16:29
Bölgeye 18 ilden yardım sevk edildi

Elazığ'da yaşanan depremin ardından depremzedelere yönelik yardım kampanyası başlatıldı.

18 ilden bölgeye 8 bin 565 aile çadırı, 400 çadır,17 bin 188 yatak ve 34 bin battaniye sevk edildi.

Yine bölgeye 352 arama kurtarma, 8 sağlık, 20 uzman hekim ve 30 araç gönderildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye ekipleri de 10 arama kurtarma ekibiyle 3 bin kişiye yemek dağıtacak.

Türk Hava Yolları İstanbul ve Ankara'dan Elazığ'a ek seferler çıkardı. Ankara'dan Elazığ'a 2, Sabiha Gökçen'den 1, İstanbul Havalimanı'ndan 1 ek sefer yapılacak.

THY, deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya seferlerine ait biletlerini de ücretsiz değiştirecek.

Malatya'da 5 spor tesisi, 15 okul, 2 kütüphane, 7 pansiyon-misafirhane vatandaşların kullanımına açıldı.

ulusal.com.tr

#Elazığ #malatya #ankara #türk hava yolları #istanbu
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