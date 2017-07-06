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Bolivarcı Venezuela'nın 206'ncı yılı

Venezuela Ankara Büyükelçiliği, ülkesinin 206'ncı bağımsızlık gününde, ülkesine yönelik önemli mesajlar verdi. Büyükelçi Jose Gregorio Bracho Reyes, Venezuela’da yaşanan olaylara ilişkin , “İkinci kurtuluş mücadelemizi veriyoruz” ifadesini kullandı. Ankara’daki Venezuela kurucusu Simon Bolivar anıtı önünde konuşan Reyes, Bolivarcı devrimin önemini hatırlattı.

Kurucu komutan Simon Bolivar’ın anıtı önünde anma yaptı, ülkesinin ikinci kurtuluş mücadelesi verdiğini söyledi.

Venezuela Bolivar Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ülkesinin 206'ncı bağımsızlık yıldönümünde başkentte anlamlı bir ziyaret yaptı. Ülke bağımsızlığının yeni yıl dönümü kutlandı.

Büyükelçi Jose Gregorio Bracho Reyes başkanlığındaki heyet, başkentteki Simon Bolivar Anıtı önüne çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulundu.

Törende konuşan Elçi Reyes, ülkenin kurucu lideri Simon Bolivar önderliğindeki zaferin önemine vurgu yaptı.

Reyes, ülkesindeki şiddet olaylarını da değerlendirdi, hükümet karşıtlarına karşı ikinci özgürleşme mücadelesi verdiklerini söyledi.
 
Haber: Gürkan Demir
Kameraman: Uğur Marangoz

ulusal.com.tr

Etiketler; #bolivar #Venezuela
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