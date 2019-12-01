"Borçlanma ekonomisi son buldu"

Vatan Partisi Üretim Kurultaylarına devam ediyor. Yeni adres Balıkesir oldu.

Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek konuşmasında, Türkiye'nin geldiği ekonomik durumunu değerlendirdi ve Amerika'nın dayattığı borçlanma ekonominin artık son bulduğunu dile getirdi.

Perinçek Türkiye'nin önünde tarihi bir fırsat olduğuna dikkat çekti.

Türkiye'nin önünde ki zorlukları ancak milli bir hükumetle çözüleceğini dile getiren Perinçek Vatan Partisi olarak tembelliği değil üretimi destekleyeceğiz dedi.

Vatan Partisi Lideri Türkiye ‘de Dolaşan Para TL olacak, paranın üzerinde ki Washington resmini çıkartıp Atatürk’ün resmini koyacağız dedi.

Perinçek zorlukları paylaştıracak Milli hükumetin formülünü açıkladı. Ve Vatan Partisi Türk Milletinin emrindedir dedi.



HABER: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ - KAMERA: AKIN KARA

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