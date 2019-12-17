Bordan çamaşır makinesi jeli

Liseliler bor madeninden çamaşır makinesi jeli üretti.

Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Bölümü öğrencileri, teorik eğitimi pratiğe dökmek için okulda önce tesis kurdu.

Çalışmaya başlayan öğrenciler bor katkı maddeli 7 enzimli sıvı çamaşır makinesi jeli üretimeyi başardı.

Çok sayıda bu jelden numuneler gönderildi. Olumlu dönüşler alan öğrenciler okulun ithiyaçlarını karşılamaya başladı.

Şimdi başarıları bir adım daha ileri taşındı. Denediği jeli beğenen bir kamu kuruluşu okuldan 4 ton bor bazlı çamaşır makinesi jeli istedi.

Öğretmenler ve öğrenciler başarılarından dolayı mutlu, gelecek için yeni planlar için sabırsızlanıyorlar.



Etitörü yorumu

Hafifliği, gerilmeye olan direnci ve kimyasal etkilere dayanıklılığı sebebiyle bor madeni plastiklerde,sanayi elyafı üretiminde, lastik ve kağıt endüstrisinde, tarımda ve roket yakıtlarında kullanılıyor. Bor mineralini stratejik bir maden haline getiren ise nükleer santral teknolojisinde yaşanan gelişmeler. Özellikle Hindistan'ın başı çektiği bazı ülkeler bor madeninin kullanıldığı nükleer santraller üzerine çalışıyor. Bu santrallerin geliştirilmesiyle bor madeni daha da stratejik bir özellik kazanacak. Umarız Türkiye'de deterjan yapımının ötesinde daha stratejik alanlarda bor yataklarını değerlendirebilir.

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