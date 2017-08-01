Yaklaşık 5 bin canlı bitki türüne ev sahipliği yapan İstanbul Üniversitesi Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi'nin sessiz sedasız, il müftülüğüne devredildiği öğrendildi. Uluslararası Botanik Bahçeleri’ne kayıtlı iki bahçeden biri olan bahçenin nereye taşınacağı henüz belli değil.

İstanbul Üniversitesi Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi için çok tartışılacak bir karara imza atıldı.



Uluslararası Botanik Bahçeleri’ne kayıtlı iki bahçeden biri olan arazinin 2015 yılında il müftülüğüne devredildiği öğrenildi.



Olay, Fatih Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Fazıl Uğur Soylu'nun Başbakanlık İletişim Merkezi'ne başvuru yapması ile ortaya çıktı.



Başvuruya gelen yanıtta, bahçenin ne zaman müftülüğe devredileceği de açıklandı.



Ancak, Türkiye’nin ilk Herbaryum'u, yani kurutulmuş bitkilerin sınıflandırılmış kütüphanesinin de bulunduğu bahçenin nereye taşınacağı henüz belli değil.



CHP'li Soylu, bahçenin taşınması ile ciddi sorunların yaşanacağını savunuyor.



Botanik bahçesi 1935 yılında İstanbul Üniversitesi Botanik Bahçesi adı ile hizmete girdi. Daha sonra, Atatürk'ün daveti üzerine İstanbul'a gelen ve bahçede önemli çalışmalar yapan Profesör Doktor Alfıred Heilbronn 'un ismi bahçeye verildi.



Bahçede, ağaç, çalı, otsu ve tropik yaklaşık 5 bin bitki bulunuyor. Her yıl binden fazla Biyoloji lisans öğrencisinin eğitim ve öğretimine katkıda bulunan bahçe bitki çeşitliliği ve Türkiye’de en eski botanik bahçesi unvanı ile gerek yurtiçi gerekse yurtdışında tanınan, saygın bir konuma sahip.



Yaklaşık 15 bin metrekaralik alan Osmanlı döneminde Şeyhüllislamlık olarak kullanılıyordu.



Haber: Gökhan Çelik

Kamera: Bülent Ünal

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