Böyle müttefik düşman başına

ABD Kongresi'nden geçen 2020 ABD Savunma Bütçesi Donald Trump tarafından onaylandı.

Böylece S-400 almasını nedeniyle Türkiye'ye karşı uygulanacak yaptırımlar, Türkiye'ye F-35'lerin tesliminin yapılmaması, TürAkım nedeniyle Türk gemi şirketlerine yaptırım uygulanması ve Rum Kesimi'ne uygulanan ambargoların şartlı olarak kaldırılması kesinleşmiş oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamada bütçeyi süratle imzalayacağını açıklamıştı.

Joint Andrews Havalimanında düzenlenen imza törenin konuşan ABD Başkanı, Trump, bu yılki 738 milyar dolarlık bütçenin bir rekor olduğunu söyledi.

ABD Uzay Komutanlığının da kurulduğunu vurgulayan Trump, bunu gerçekleştiren ABD Başkanı olmaktan büyük bir gurur duyduğunu söyledi.

ulusal.com.tr