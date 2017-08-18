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Bozdağ: Barcelona'daki terör saldırısını şiddetle kınıyoruz

Başbakan Yardımcısı Bozdağ "Türkiye, teröre karşı daima İspanya ile dayanışma ve iş birliği içindedir. Barcelona'daki terör saldırısını, bu saldırıyı yapanları ve buna destek olan herkesi şiddetle kınıyoruz, lanetliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bozdağ: Barcelona'daki terör saldırısını şiddetle kınıyoruz

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, İspanya'nın Barcelona şehrinde yaşanan terör saldırısını kınadı.

Terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınlarına, İspanya halkına, hükümetine taziyelerini ileten ve yaralananlara acil şifalar dileğinde bulunan Bozdağ, "Türkiye, teröre karşı daima İspanya ile dayanışma ve iş birliği içindedir. Barcelona'daki terör saldırısını, bu saldırıyı yapanları, saldırı emri verenleri ve buna destek olan herkesi şiddetle kınıyoruz, lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bozdağ, dünyanın neresinde olursa olsun, kime karşı ve kim tarafından yapılırsa yapılsın terörün bütün insanların ve ülkelerin ortak düşmanı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Terör, terör örgütleri ve teröristlerle etkin ve netice alıcı mücadele ancak uluslararası samimi iş birliği ve dayanışma ile mümkündür. Terör, terör örgütleri ve teröristlerle mücadelede Türkiye, daima uluslararası iş birliği ve dayanışma içinde olmuştur. Terör örgütleri arasında ideolojilerine, hedeflerine, terör yaptığı ülkelere, dinlerine veya dillerine göre iyi-kötü ayrımı teröre destektir.
Gelin terörün, terör örgütlerinin, teröristlerin kökünü kazımak için terör, terör örgütleri ve teröristlerle ayrımsız birlikte mücadele edelim. Gelin hiç olmazsa bundan sonra teröre, terör örgütlerine karşı uluslararası iş birliği, dayanışmamızı sözde, sözle değil icraatımızla gösterelim."


Kaynak: AA
Etiketler; #barcelona
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