Başbakan Yardımcılığına getirilen Bozdağ, görevini Milli Savunma Bakanlığı'na atanan Nurettin Canikli'den devraldı.

0 0 0 0

Başbakan Yardımcılığına getirilen Bekir Bozdağ, görevini Milli Savunma Bakanlığı'na atanan Nurettin Canikli'den devraldı.

Bakanlar Kurulunda yapılan değişikliğin ardından, Çankaya Köşkü'nde devir teslim töreni düzenlendi.

Törende konuşan Bozdağ, yeni görevinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'a şahsı, ailesi ve ili adına şükranlarını sundu.

Canikli'nin bugüne kadar milletvekilliği, genel başkan yardımcılığı, grup başkanvekilliği ve bakanlığı görevlerini başarıyla yerine getirdiğini belirten Bozdağ, başarılı bir devlet adamından nöbeti devralmanın kendisi için onur olduğunu kaydetti. Bozdağ, Canikli'nin yeni görevinde de çok başarılı olacağına inandığını dile getirerek, "İnşallah bundan sonra biz de Bakanımızla beraber çalışacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da onun bilgisinden, tecrübesinden istifade ederek, ülkemizin ve milletimizin refahı ve geleceği için birlikte ter dökmeye devam edeceğiz. Bakanımızla uzun bir yol arkadaşlığımız var, ben her türlü bakanımızın yaptıklarını yakından bilen, takdir eden ve başarılarına şahit olan birisiyim. O yüzden Bakana şükranlarımı sunuyorum ve yeni görevinde başarılar diliyorum." diye konuştu.

Bozdağ, Adalet Bakanlığı görevini Abdulhamit Gül'e devrettiğini hatırlatarak, Gül'ün de aldığı görevi daha ileri taşıması temennisinde bulundu.



"Türkiye, son 1 yılda ciddi tehditlerle karşılaştı"

Canikli de kabine değişikiliğinin, ülke ve millet için hayırlı olmasını temenni etti. Görev değişikliğinin bir bayrak değişimi olduğuna işaret eden Canikli, "Türkiye'de dinamik ve gelişmeleri çok hızlı şekilde bünyesine adapte edebilen bir özelliğe sahip AK Parti. Bunu da gerçekleştirmenin yöntemlerinden bir tanesi kabine değişikliği. Statüko oluşmadan o dinamik ve aktif yapıyı sürdürebilmek için bu tür düzenleme ve değişiklikler zaman zaman yapılır. Bunu bu çerçevede değerlendirmek gerekiyor. Bize bu görevleri tevdi eden Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz." dedi.

Yaklaşık 1 yıllık zaman dilimi içinde, Başbakanlık Yardımcılığı görevini ifa ettiğini anımsatan Canikli, "Son 1 yılda, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı bir çok ciddi tehditler söz konusu oldu. Bunların başında ülkenin birlik, bütünlüğünü ve egemenliğini hedef alan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) piyon olarak kullanıldığı küresel ölçekli saldırı, bunların başında geliyor. Bu mücadele o tarihten beri çok etkili şekilde hükümetimiz tarafından yürütüldü, koordinasyonu bu makamda şahsımız tarafından ifa edildi." ifadesini kullandı.

Canikli, FETÖ ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların, henüz sonuçlanmadığını belirterek, "Gerçekten çok kanlı bir terör örgütü. Aynı zamanda kendisini gizlemeyi çok iyi bilen ve manipüle eden bir örgüt. Dolayısıyla özellikle örgütün kripto mensuplarının ortaya çıkartılması için bu çalışmanın, kararlılıkla sürdürülmesi gerekiyor. Bu konuda Cumhurbaşkanı ve Başbakanımızın talimatlarıyla, hükümetimizde çok kesin bir kararlılık söz konusudur. Bugüne kadar en ufak bir tereddüt hasıl olmamıştır, bundan sonra da bu mücadele kararlılıkla sürdürülecektir." şeklinde konuştu.



"Ekonomi üzerinden operasyonlar yapılmaya çalışıldı"

Türkiye ekonomisinin de benzer bir saldırı ve sabotajla karşı karşıya kaldığına dikkati çeken Canikli, bu noktada siyasi amaca yönelik olarak ekonomi üzerinden bir takım operasyonlar yapılmaya çalışıldığını vurguladı. Bütün sıkıntılı ve zor şartlara rağmen ekonomide de hükümetin rasyonel ve yerinde kararlarıyla saldırıların ortadan kaldırıldığının altını çizen Canikli, şöyle devam etti:

"Böyle sıkıntılı bir dönemde Türkiye, bu kadar saldırı ve sıkıntıya rağmen dünyanın en güçlü büyüme oranlarından bir tanesini sağlayabilmiş bir ekonomidir. Normal dönemlerde dahi ülkelerin ulaşmakta zorlandıkları böyle güçlü büyüme rakamlarını, Türkiye bu dönemde yakaladı. Cumhurbaşkanımızın liderliği ve talimatlarıyla, hükümetimizin bu dönemde paniğe kapılmadan aldığı sağlıklı, sağduyulu ve rasyonel kararlarla bu sorun da büyük oranda atlatıldı."



"Bozdağ, bayrağı daha ileri götürecek"

Canikli, Türkiye'nin sürekli büyümek, gelişmek ve istihdam yaratmak zorunda olduğuna işaret etti. Dolayısıyla sürüdürülen kararlılığın hassasiyetle devam edeceğini dile getiren Canikli, ülkenin birlik bütünlüğünün sağlanması, güvenlik problemlerinin ortadan kaldırılması, saldırıların def edilmesi ve daha müreffeh bir Türkiye'ye ulaşmak için güçlü büyüme rakamlarının elde edilmesi gerektiğini kaydetti.

Bozdağ ile grup başkanvekili olarak da uzun yıllar çalıştıklarını hatırlatan Canikli, "Siyasette ve devlette çok büyük tecrübesi olan, yaşadığımız problemli dönem içinde bulunduğu makamlarda, Türkiye'nin sıkıntısının giderilmesine en etkili şekilde katkı sağlamış bir devlet adamı. İnşallah bu makamda ve görevde bayrağı daha ileri götürecek, daha güçlü kararlar alıp çalışmalar gerçekleştirecek. Bu değişimin, dönüşümün hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum, Bakanımıza yeni görevinde başarılar diliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: