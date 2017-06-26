"Gönül isterdi ki sadece Türkiye’de değil, tüm İslam ülkelerinde insanlar huzur ve mutluluk içerisinde bayramı kutlasınlar, ibadetlerini yapsınlar. Çevremizde kan ve gözyaşı devam ediyor. Biz nerede olursa olsun insanların gözyaşının durmasını istiyoruz. Bunun için de tüm insanların teröre karşı birlik olması lazım"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Gönül isterdi ki sadece Türkiye’de değil, tüm İslam ülkelerinde insanlar huzur ve mutluluk içerisinde bayramı kutlasınlar, ibadetlerini yapsınlar. Çevremizde kan ve gözyaşı devam ediyor. Biz nerede olursa olsun insanların gözyaşının durmasını istiyoruz. Bunun için de tüm insanların teröre karşı birlik olması lazım." dedi.



Bakan Bozdağ, Sorgun Kaymakamlığı tarafından Belediye Düğün Salonu’nda düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

Kamu görevlileri ve vatandaşlarla bayramlaşan Bozdağ, burada yaptığı konuşmada sadece Yozgat ve Sorgun'da değil, Türkiye’nin tamamında barış ve huzur içerisinde Ramazan Bayramı’nın kutlandığını belirtti.

İnsanların güven içinde ibadetlerini yaptıklarını vurgulayan Bozdağ, şunları söyledi:

"Gönül isterdi ki sadece Türkiye’de değil, tüm İslam ülkelerinde insanlar huzur ve mutluluk içerisinde bayramı kutlasınlar, ibadetlerini yapsınlar. Çevremizde kan ve gözyaşı devam ediyor. Biz nerede olursa olsun insanların gözyaşının durmasını istiyoruz. Bunun için de tüm insanların teröre karşı birlik olması lazım."

"Buradan bir çağrımız olacak." diyen Bakan Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Terör dünyanın neresinde olursa olsun terördür, terörist teröristtir, terör örgütü terör örgütüdür. İyi terör örgütü, kötü terör örgütü yoktur. Böyle bir ayrım yapılması evvela bu ayrımı yapanlara zarar verir. Ama ne yazık ki bazı ülkeler bu ayrımı yapıyorlar. Terörün panzehiri başka bir terör örgütünü desteklemek değil, her türlü terör ve teröriste karşı mücadele vermektir."

Programa, AK Parti Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal, Belediye Başkan Vekili Murat Gürbüz, Kaymakam Mustafa Altınpınar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

