Amerika'nın terör örgütü IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk Ankara'da. McGurk, Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları'nda temaslarda bulunacak. Amerika Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi dün de terör örgütü PYD'yi ziyaret etmişti.

Amerika'nın IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları'nda temaslarda bulunmak için Ankara'ya geldi.



McGurk, SAvunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal ile görüşecek.



Dün Rakka'da terör örgütü PYD'nin temsilcilerini ziyaret eden McGurk, bu temasların hemen ardından Ankara'ya geçti.



Müsteşar yardımcısı düzeyinde kabul edilen Amerikalı diplomat, terörislere verilen ağır silahlar ve Rakka operasyonu konusunda bakanlık yetkililerini bilgilendiriyor.



ulusal.com.tr