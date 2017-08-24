Terör örgütü YPG/PYD ile dirsek temasını sürdüren Amerika'nın IŞİD'le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Irak ve Suriye'de mekik dokuyor. Türkiye, Rusya ve İran'ın bölge üzerinde artan hâkimiyetini zaafa uğratmak isteyen McGurk, Ürdün, Irak ve Suriye'de görüşmeler yaptı.

İran Genelkurmay Başkanı'nın ardından Rusya Genelkurmay Başkanı'nın da Ankara'ya gelme kararı Amerika'da telaşa neden oldu. Türkiye, Rusya ve İran'ın teröre karşı işbirliğinden rahatsız olan Washington yönetimi, Savunma Bakanı James Mattis'i apar topar Ankara'ya gönderdi.



Mattis, Cumhurbaşkanı Erdoğan dâhil üst düzey isimlerle görüşmeler yaptı. Herkes görüşmelere odaklanmışken dikkatten kaçan bir detay vardı: Amerika'nın IŞİD'le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk.



Türkiye'yi Suriye'nin İdlip kentinde terör örgütlerine destek verdiği yönündeki çıkışları ile Ankara'nın tepkisini çeken McGurk, Amerika Savunma Bakanının daha önce Türkiye'ye yaptığı ziyaretlerine eşlik etmişti. Ancak bu kez yoktu.



Mattis, Ankara'dayken, McGurk ise Irak'ta temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temaslarda bulunduğu Irak'a gitti. Rusya, İran ve Türkiye arasında artan işbirliğinin Irak'a da yansımasını istemeyen McGurk bölgede mekik dokudu.



Önce İncirlik üssüne alternatif olan Ürdün'e giden McGurk, hemen ardından Irak'a geçti, Bağdat ve Erbil'de temaslarda bulundu. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, İran'ın bölgede artan nüfuzuna karşı Irak'la ilişkileri geliştirmek için uzun yıllardır kapalı olan sınır kapısının açılmasını istiyordu. Amerikalı temsilci Irak'ta, sınırın açılması için çalışmalar yaptı.



Amerika'nın IŞİD'le Mücadele Özel Temsilcisi, daha sonra Suriye'nin Kuzeyindeki Rakka kentine bağlı Tabka ilçesine gitti. ABD'li komutanlardan Rakka operasyonu ile ilgili bilgi alan McGurk, daha sonra Hristiyanların yaşadığı Telskuf'a geçerek çatışmalarda hasar gören kilisenin onarım işlerini inceledi. Mc Gurk'ın burada YPG/PYD'li teröristlerle de görüştüğü belirtildi.



McGurk kısa bir süre önce Rakka yakınlarında yine terör örgütü YPG yöneticileri biraraya gelmiş ve örgüte yapılan askeri yardımların arttırılacağı sözünü vermişti.



ulusal.com.tr

