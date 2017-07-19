Facebook'ta yaşanan erişim sorununa ilişkin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'dan açıklama geldi.

Facebook'ta yaşanan erişim sorununa ilişkin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'dan açıklama geldi.



BTK Başkanı Sayan, "Facebook ile ilgili erişim sıkıntısının global düzeyde teknik bir sıkıntıdan kaynaklandığı ve birçok ülkenin durumdan etkilendiği raporlandı" dedi.



Sosyal medya paylaşım platformu Facebook'a kullanıcılar erişimde sıkıntı yaşıyor.

Konuyla ilgili Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)'dan açıklama geldi. BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan konuyla ilgili Twitterdan yaptığı açıklamada "Facebook ile ilgili erişim sıkıntısının global düzeyde teknik bir sıkıntıdan kaynaklandığı ve birçok ülkenin durumdan etkilendiği raporlandı" ifadelerini kullandı.



