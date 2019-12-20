Bu da oldu! Gazilerin maaşlarını geri istediler

Sosyal Güvenlik Kurumu,"Sehven Ödeme Yapılmış" diyerek Terör Gazilerinin emekli maaşlarını kesti.

400'e yakın gazi 17 Aralık salı günü maaşlarının yatırılmadığını gördü. Konuyu araştıran gaziler maaşları SGK'nın kestiğini öğrendi.

Gazilere gerekçe olarak sehven yani yanlışlıkla emekli edildikleri sunuldu.

Yaklaşık 18 sene engelli kontenjanında çalışan gazilerin maaşı kesildiği gibi artık onlar için istihdam da sağlanmayacak.

Konuyla ilgili Harp Malülü Gaziler,Şehit dul ve Yetimler Derneği İstanbul Şubsi'nden açıklama geldi.Şube Başkanı Önder Çelik, yapılan yanlıştan geri dönülmesi gerektiğini söyledi.

Zor şartlarda haytlarını idame ettirmeye çalışan gaziler bir kez daha yetkililere seslendi.

ulusal.com.tr